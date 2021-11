El Casal Municipal del Pensionista i el Casal Cultural Casa del Mar ja no estan a la vila i al port sinó que, units, s’han convertit en el nou Casal de la Gent Gran de Llançà, ubicat en un dels edificis de Can Marly. Aquest novembre, s’ha inaugurat el nou equipament, que consta de quatre plantes i que, segons l’alcaldessa, Núria Escarpanter, millora amb escreix la qualitat del servei i l’atenció a la gent gran i a les persones jubilades del poble.

El Casal de la Gent Gran consta de quatre plantes. A la part superior, hi ha el bar i una gran terrassa. També hi ha un pis amb una sala amb un petit escenari i la idea és destinar aquest espai a activitats com karaoke, balls de festa, trobades, concursos... Núria Escarpanter destaca com n’es d’important dinamitzar aquest equipament amb propostes pensades per a la gent gran.

També hi ha una planta dedicada a la formació, on s’han habilitat aules. En aquest espai, s’ha fet compatible l’ús dels estudiants i professors del cicle formatiu d’oli i de vi, que s’imparteix en l’horari lectiu. Per als usuaris del casal, s’han programat, entre altres activitats, tallers de pintura, de memòria, de català, de patchwork i de dansa. «La intenció és poder-hi fer cada vegada més activitat», ha dit Núria Escarpanter. Al casal, s’hi pot accedir des del carrer Cabrafiga i també des dels jardins de Can Marly.

Al bell mig del poble

«Amb la inauguració del Casal de la Gent Gran hem culminat un projecte ambiciós que ens ha fet molta il·lusió materialitzar, tant a l’equip de govern com a mi personalment. El casal es troba en un emplaçament molt cèntric, al bell mig del poble, i reuneix totes les condicions necessàries perquè la gent gran s’hi senti còmoda i a gust», ha comentat l’alcaldessa.