El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha presentat al·legacions a la modificació del POUM de Figueres i critica que els canvis donin competències a l'Ajuntament que no li corresponen. Consideren que la modificació va en contra dels interessos de la pagesia i per això demanaran una reunió amb l'equip de govern local amb l'objectiu de reconsiderar alguns dels canvis del Pla Urbanístic. Una de les al·legacions que han presentat és en contra de la prohibició d'aplicar purins en les zones tipificades com a vulnerables, siguin provinents d'explotacions locals o no.

La modificació del POUM a la ciutat de Figueres ha aixecat polèmica entre els pagesos per alguns dels canvis que consideren que van en contra dels interessos del sector primari i que el consistori adquireix unes competències que no li pertoquen amb la nova planificació urbanística. Per això, el sindicat Unió de Pagesos ha registrat un conjunt d'al·legacions en contra de la modificació.

La primera d'elles és prohibició per aplica purins a les zones que estiguin tipificades com a vulnerables. Els pagesos no troben bé que la restricció no tingui en compte si els purins provenen d'explotacions locals o no.

Per altra banda, el POUM també limita la superfície màxima de construccions agrícoles i ramaderes i marca una distància "desorbitada" segons els pagesos entre una nova explotació ramadera amb la resta d'habitatges. El sindicat creu que aquesta distància, a més, és contraria a la llei d'urbanisme.

Els pagesos tampoc veuen amb bons ulls l'espai que ha d'allunyar les construccions ramaderes de qualsevol camí municipal, sense tenir en compte quin tipus de via és. El sindicat també està en contra de la necessitat de justificar noves construccions agràries i creuen que ha de ser "la lliure decisió de l'empresari" qui determini si cal una construcció nova o no.

Per últim, Unió de Pagesos ha demanat que s'elimini la limitació de superfície permesa per a la construcció d'un segon habitatge vinculat a l'explotació. Creuen que aquesta mesura impedeix el relleu generacional i per això en demanen la supressió.

Per tractar de tots aquests temes, Unió de Pagesos demanarà una reunió amb l'Ajuntament de Figueres per tractar totes les al·legacions presentades per part del sindicat. L'objectiu és acordar una mesura satisfactòria per les dues parts.