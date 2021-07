El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment, aquest dilluns, el nou Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) de la ciutat amb els deu vots favorables d'ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres, dos de Ciutadans i un de Junts. Set dels regidors de JxF s'han abstingut i un vuitè ho ha fet favorablement per a resoldre l'absència de la regidora socialista Sònia Trilla. La votació final ha ofert una àmplia majoria de tretze vots a favor i set abstencions.

La sessió ha començat amb la justificació, per part de l'alcaldessa, de l'absència de la regidora socialista i membre del Govern, Sònia Trilla, confinada a causa de la Covid. Aquest fet va provocar, divendres passat, una junta extraordinària de portaveus amb la qual el Govern buscava un acord amb l'oposició per a fer el ple de manera telemàtica, per facilitar així la participació de la regidora. Amb ella, els quatre grups que governen sumaven els onze vots necessaris per a guanyar el dictamen amb majoria absoluta. L'acord no va ser possible i els serveis jurídics tampoc han avalat que Trilla hi assisteixi des de casa amb la resta de regidors presents a la sala.

L'alcaldessa considera aquesta aprovació com "un fet històric per a la ciutat i per a la política municipal" pel to del debat i la rellevància del tema. El regidor Xavier Amiel, responsable de l'àrea d'Urbanisme, ha estat l'encarregat de defensa la proposta, marcant els aspectes que el Govern ja va destacar en la presentació de divendres passat al Parc de les Aigües.

L'alcaldessa Agnès Lladó considera aquesta aprovació com "un fet històric per a la ciutat i per a la política municipal" pel to del debat i la rellevància del tema

Des de l'oposició, Junts ha dividit la seva participació en dues intervencions. En la primera d'elles, Carles Arbolí ha demanat "menys indefinició" en el tema del futur ferroviari, apostant pel trasllat de la via actual a la zona oest, on ja hi ha l'estació d'alta velocitat. Arbolí també ha trobat a faltar "una actuació concreta" en els barris d'aquesta zona oest i ha deixat oberta la porta a presentar "reflexions per debatre en el temps d'exposició pública" en aquest tema i en altres, com l'habitatge i "l'encaix del Pla de Transició Energètica en el nou POUM".

L'excalde Jordi Masquef, per la seva part, destaca que "és obvi que necessitem un nou Pla que s'adapti a la Figueres del futur", però considera que "no és transgressor i ni atrevit com hauria de ser, s'ha quedat en un pla tebi" que, des del seu punt de vista "està mancat de valentia", especialment en el sector oest, per al qual reclama una "intervenció integral". "Aquest Pla és molt millor que el de 1983", ha afegit Masquef, per a oferir el vot del seu grup "amb ganes de mà estesa i de col·laborar". Per aquest motiu, Junts ha cedit un vot per a facilitar la majoria del Govern, en absència de Sònia Trilla.

Per la seva part, Héctor Amelló (Cs), assegura que "ha arribat el moment de mullar-se", votant "amb convenciment" i demanant "poder aportar alguns petits canvis" que el seu grup considera importants. Figueres té molts reptes urbanístics i que no té resolta la mobilitat", ha dit, per la qual cosa espera que el nou Pla aporti solucions al respecte. "Sovint aquesta ciutat t'expulsa, perquè no és prou amable per a la gent que hi vol viure". Amelló ha apostat "pel creixement econòmic" a partir de reconvertir la ciutat en atractiva per a les empreses, "amb polítiques liberals, com ara reducció d'impostos i atraure talent". El portaveu de Ciutadans ha acabat la seva intervenció demanant “consens” a totes les forces i generositat al Govern.