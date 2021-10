L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat la constitució de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la plana litoral de la Muga. En els últims quatre anys, l'ACA ha treballat amb els diferents usuaris que capten aigua de la part més costanera de l'aqüífer del Fluvià i la Muga, juntament amb el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, l'elaboració i aprovació dels estatuts. L'ens té com a objectiu una gestió adequada de l'aigua per als diferents usos, fixar una criteris d'explotació sostenibles i evitar possibles alteracions qualitatives com la intrusió salina. La comunitat, a més, podrà dur a terme actuacions de millora i neteja de les captacions, així com tasques de vigilància i inspecció, sempre coordinades amb l'ACA.

L'ACA potencia el desplegament d'aquest tipus de comunitats amb la voluntat "d'acostar la gestió al territori", com ja s'ha fet en altres casos com en el dels usuaris del Baix Ter, el delta del Llobregat i l'aqüífer de Carme Capellades, entre d'altres.