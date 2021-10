El regidor a l’Ajuntament de Roses a les àrees de Sanitat, Educació i Economia i Hisenda, Marc Danés, ha presentat la seva candidatura com a càrrec electe a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República (CxRep), l’entitat que presideix Carles Puigdemont i que escollirà els seus representants a través d’una votació entre el 29 i 31 d’octubre. «Hem de fer un pas decidit cap endavant per a poder donar resposta als reptes de futur més immediat. I Catalunya no ho podrà assolir sense esdevenir un estat independent dins d’Europa. Per això són importants aquestes eleccions» afirma Danés. «Des de sempre he entès la lluita social, cultural i política amb la consciència que som poble i necessitem la independència per a poder desenvolupar-nos lliurement i poder dotar a la nostra societat de les eines necessàries per avançar. La meva aposta és clara; ambició, il·lusió, treball i compromís» afegeix.

L’Assemblea de Representants estarà formada per 121 escons, dels quals 81 seran per a candidatures de la ciutadania i 40 per a càrrecs electes –regidors, diputats, eurodiputats i senadors–. Un cop es constitueixi, s’escollirà el president de l’Assemblea i el del Consell.