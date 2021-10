Els agents Jordi i Dolors, de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Roses, centraran part de l’atenció en la celebració del Dia de les Esquadres, al Teatre Municipal de Roses, el 18 d’octubre, per haver estat mereixedors d’una felicitació per l’actuació en un rescat d’una dona en un accident a Castelló d’Empúries. Els dos mossos van presenciar la sortida de via d’un cotxe que va quedar bolcat dins d’una bassa d’aigua, amb la conductora atrapada a l’interior.

Eren les vuit del matí del dijous 23 d’abril del 2020 quan els mossos Jordi i Dolors formaven binomi de patrullatge a l’Àrea Bàsica Policial de Roses. Hi havia hagut un temporal de pluja i aquell matí tenien la tasca assignada de comprovar els punts Inuncat (Pla Especial d’Emergències per Inundacions) i verificar l’estat de les vies.

Mentre circulaven per la carretera que va de Castelló a Sant Pere Pescador, van presenciar la sortida de via d’un turisme a la carretera GIV-6216, al quilòmetre 13,8. Els agents van veure com el cotxe havia perdut el control després de passar per sobre d’una gran bassa d’aigua que s’havia acumulat per la pluja a la carretera.

El cotxe va passar per sobre d’una tanca metàl·lica protectora, va quedar bolcat i parcialment submergit per una banda dins un marge de la carretera que té la funció d’evacuar l’aigua pluvial.

Els dos mossos de Roses es van aturar i, immediatament, es van dirigir cap al vehicle bolcat. Van obrir la porta del costat de la conductora, i única ocupant, i la van treure amb celeritat, tenint en compte que hi havia el perill que el vehicle acabés de bolcar completament. A aquest risc, se li sumava la possibilitat que comencés a entrar una gran quantitat d’aigua dins el turisme, amb el greu perill que suposava per a la vida de la conductora.

La dona es dirigia aquell matí a treballar. Sortosament, no va patir cap lesió, només un estat de nerviosisme i angoixa evident provocat per la bolcada del vehicle i el perill d’ofegar-se amb l’aigua que inundava el cotxe. La conductora va agrair enormement la ràpida i professional actuació dels agents, que van evitar que el desenllaç d’aquell accident de trànsit fos més greu.

«Valents, decidits, amb celeritat i professionalitat, els agents van actuar sense pensar-s’ho, de forma instintiva. Això és ser policia, estar sempre al servei de la ciutadania i servir-la amb rigor i amb esperit de dedicació i superació. Aquell dia en Jordi i la Dolors van iniciar el seu torn de treball controlant tan sols uns punts de control de carreteres del pla Inuncat, però el van acabar amb la satisfacció d’haver salvat una vida, i això per a un policia no té preu», exposen els Mossos d’Esquadra en la valoració de l’actuació meritòria dels policies Jordi i Dolors.

Un lladre sense sabata, un furt frustrat i una intervenció a temps

A part de l’actuació meritòria dels mossos d’esquadra Jordi i Dolors pel rescat en l’accident a Castelló, aquest 18 d’octubre, al Dia de les Esquadres de Roses, també es destacaran, entre altres, aquests tres serveis: El 15 de juliol del 2020 a la tarda, una patrulla de Roses va detenir l’autor d’un robatori amb violència i intimidació després d’atracar la víctima a la sortida d’una empresa de Vilajuïga. El lladre va fer caure a terra la víctima per sostreure-li mil euros. Fent recerca per la zona, els agents el van localitzar i detenir, ja que en la descripció que havia fet la víctima ressaltava el fet que l’autor havia perdut una sabata al fugir corrents. El van trobar caminant per l’antiga estació del tren de Peralada i van recuperar el sobre. La víctima no va patir lesions.

D’altra banda, el 5 de novembre del 2020, un caporal que es trobava fora de servei estava a la zona del passeig Marítim de Santa Margarita quan veure tres persones que, presumptament, intentaven enganyar una parella de gent gran amb la voluntat de furtar-los. El policia va auxiliar les víctimes i va retenir un dels autors, que, com es va saber després, figurava als arxius policials com a multireincident. El caporal va aconseguir frustrar el furt.

La tercera actuació que també ha estat mereixedora de felicitació la va protagonitzar una patrulla de Roses el 20 de desembre del 2019. Els agents van assistir un matrimoni francès que havia patit una intoxicació per monòxid de carboni en un apartament turístic de Roses. Presentaven vòmits i nàusees i van ser traslladats a l’Hospital de Figueres. La patrulla va relacionar aquest incident amb un de semblant al mateix apartament el mes de gener on va morir una noia de 33 anys. Gràcies a la seva actuació i relació amb ambdós fets van forçar i activar una inspecció a l’apartament per part de la companyia de gas, que es va precintar i on es van detectar deficiències greus en la instal·lació. Els agents van evitar de ben segur més intoxicacions.

El Dia de les Esquadres en xifres a tota la Regió Policial de Girona

El Dia de les Esquadres se celebra a tota la Regió Policial de Girona en actes descentralitzats a cada comissaria i amb la concessió, total, de 359 felicitacions. D’aquestes, divuit corresponen a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Roses i trenta-quatre són de l’Àrea Bàsica Policial de Figueres.

A la Regió Policial de Girona s’han atorgat vuit condecoracions (medalles), de les quals una és de l’ABP de Roses en reconeixement al cap de la Policia Local de Castelló d’Empúries. A la Regió Policial de Girona, a més, es dona una placa commemorativa a la Sala Regional de Comandament Operativa de Girona (SRC), en reconeixement als anys de servei. Es dona la circumstància que deixarà de funcionar aquest novembre per passar-se a integrar a la SRC de Reus.

De l’Àrea Bàsica Policial destaquen les felicitacions als agents Jordi i Dolors, i també a altres mossos que han fet actuacions meritòries.