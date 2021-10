Empat. Per primera vegada en els 33 anys de les Mosques de la Informació, dos dels finalistes a rebre la Mosca Grossa han tingut el mateix nombre de vots. Carles Cereijo i Marc Sureda han aconseguit el 38,5% dels vots cadascun, mentre que el tercer candidat, Xavier Roca, s'ha quedat amb el 23% restant. Per primer cop, la Mosca Grossa ha estat ex aequo.

Aquest ha estat el sorprenent final de les Mosques de la Informació 2021, ja que la Mosca Grossa és la darrera que es lliura. Per sortir del pas, la Junta de Girona ha "cedit" la peça que cada any es queda a la seu del Col·legi a Girona per a un dels dos guanyadors, i l'autor de la Mosca, Jordi Mitjà, s'ha compromès a fer-ne una altra que lliurarà properament a la Junta.

Abans d'això, però, Quim Fernàndez, cap de premsa del subdelegat del Govern de Girona, ha recollit la seva treballada Mosca Borda: en Quim ha estat fent campanya entre els periodistes gironins per aconseguir que el votessin i endur-se la Mosca a casa. I ho ha fet molt bé: ha aconseguit el 58% dels vots, superant de molt a AENA (335) i deixant només un 9% a l'Àrea de Comunicació dels Mossos d'Esquadra de Girona.

Les Mosques de la Informació d'aquest any han premiat també a Jordi Xargayó, exdirector del Diari de Girona, que ha rebut la Mosca del Col·legi per la seva llarga trajectòria de quasi mig segle vinculada sempre a aquest rotatiu; i als Marrecs de Salt, Mosca de Sant Narcís, que aquest 2021 han celebrat els seus 25 anys i són un referent de la cultura popular i un exemple claríssim d'acolliment i normalització.

Durant la vetllada s'ha fet també un senzill, però sentit, homenatge a en Pere Madrenys, que va morir fa encara no dos mesos, als 89 anys. Capellà secularitzat, va estar sempre vinculat a l’Església, i va estar també sempre vinculat al periodisme. En Pere va ser des del principi un dels motors de la Demarcació de Girona: va formar part de les dues primeres juntes i, després d’un parèntesi, va ser el vicepresident de quatre juntes més, entre el 1995 i el 2005. A partir d’aquell moment i mentre la salut li ho va permetre, va participar activament a totes les activitats de la nostra demarcació.

A l'acte hi han assistit, a més de nombrosos companys de professió, una nombrosa representació del món polític (hi han assistit l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas; els directors dels Serveis Territorials d'Interior, de Justícia i d'Educació -Jordi Martinoy, Albert Ballesta i Adam Manyé- i alcaldes i regidors de diverses localitats),cultural i associatiu gironí. No hi ha faltat tampoc el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros,que ha lliurat la Mosca del Col·legi a Jordi Xargayó.

La festa s'ha clos amb una copa de cava al pati de la Casa de Cultura, que ha permès recuperar les rotllanes i les converses disteses entre els assistents.