L'Ajuntament de Vilafant ha pogut incorporar dues noies per ocupar les places d'agents cíviques a través del Programa de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest també inclou més accions per a joves com són les formacions, ajuts per a l'emprenedoria i bonificacions a empreses, entre altres.

El SOC, mitjançant el programa de Garantia Juvenil, subvencionat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, sota el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur", subvenciona els contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa.