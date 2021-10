Figueres es va convertir, ahir al vespre, en la ciutat escollida per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per realitzar els actes de la commemoració del quart aniversari de l'1 d'octubre. La plaça Catalunya va acollir un gran escenari, on lluia la pancarta: «Lluitem i guanyem la independència», a més de 12 urnes utilitzades durant el referèndum del 2017, per tal d'oferir els concerts de Ginestà i de Xavi Sarrià. Un nombrós grup de persones van anar omplint, a partir de les vuit, les files de cadires de la plaça.

Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, i Biel López, secretari nacional de l'assemblea, van obrir l'acte amb els seus parlaments. Paluzie va demanar, acceptant que «la gent que forma part de l'assemblea no és massa jove», la participació i la convicció del jovent en els futurs actes i mobilitzacions, de la mateixa manera que es van implicar «en les protestes després de la sentència, a Urquinaona».

Per la seva banda, López va afirmar que, des de l'assemblea, estan «contents de com ha anat l'últim mes perquè des de l'Estat es pensaven que l'11 de setembre no passaria res i hi va haver importants mobilitzacions arreu del país». Després d'animar els assitents a cridar consignes com «Independència» i «1 d'octubre ni oblit, ni perdó», van deixar pas al concert dels germans Serrasolsas.

L'energia bonica que transmet Ginestà va omplir la plaça Catalunya. El ritme calmat i tranquil del concert, que intercalava cançons amb les explicacions del perquè d'aquestes, va anar animant el públic. Júlia Serralsolsas va reivindicar la precarietat laboral entre els joves abans de cantar Des del sofà, i els germans van deixar lluir-se a Andrea Puig (baix), a la cançó més emocionant per a Pau Serrasolsas, Nostàlgia.

Aprofitant que el seu amic i company, Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó per la manifestació 'Holi' contra Jusapol el 2018, era a Figueres, van dedicar-li Roig, tema que sempre li dediquen encara que l'activista no sempre pot anar a veure'ls.

Després d'un sentit agraïment cap als seus músics, tècnics, a l'ANC i als voluntaris, va arribar Molts estius queden per viure, una de les més animades de Ginestà. El record a la seva àvia, així com a les seves cosines, tampoc hi va faltar amb A la iaia.

«Serem honestos. No tenim massa temps i ara hauríem de baixar de l'escenari per tornar a pujar. Ho evitarem, així que farem les dues últimes i marxarem», va explicar Pau Serrasolsas, abans de cantar la cançó que els ha portat a la fama, Estimar-te com la terra.

«I aquesta és per tots els Samuels de Figueres, de Catalunya, i del món sencer», va defensar la germana abans d'acabar amb L'Eva i la Jana, una de les cançons de l'estiu, recordant l'assassinat homòfob que va tenir lloc a A Coruña, el passat mes de juliol, que va acabar amb la vida de Samuel Luiz.

La dolça veu de Júlia Serralsolsas, amb l'entesa perfecta amb el seu germà, amb Andrea Puig, i Cesc Valverde (bateria) va acomiadar l'hora de concert del segon de Ginestà, a Figueres, en tan sols un mes, ja que també hi van ser a Les Nits d'Acústica.

Tanmateix, just després d'haver baixat de l'escenari, Pau Serrasolsas va tornar a pujar per presentar Marcel Vivet. L'activista independentista va fer un breu discurs, de cinc minuts, on va manifestar «la intenció de seguir lluitant», ja que, segons ell, «l'única opció és avançar». Vivet va explicar que aquesta força «és una de les coses que he hagut d'aprendre amb l'exemple de tanta i tanta gent represaliada».

Després de deixar els assistents acostar-se fins al servei de bar instal·lat a la part baixa de plaça Catalunya, i d'una bona estona d'espera, va començar el concert de l'exvocalista d'Obrint Pas, Xavi Sarrià. Aquest, acompanyat de tota la seva banda i de diverses bombetes que brillaven dalt de l'escenari, va ser l'encarregat de tancar l'acte de l'ANC, «Lluitem i guanyem la independència». El valencià, amb les seves lletres característiques, va captivar els assistents, que l'escoltaven embadalits mentre intentaven seguir-lo cantant, en l'acte que va finalitzar aproximadament a les dotze de la nit.