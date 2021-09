Els regidors del grup no adscrit de l’Ajuntament de Figueres, Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández, denuncien el "precari" servei que Renfe dona actualment a la línia d’alta velocitat entre Figueres-Vilafant, Girona i Barcelona i demanen a la companyia ferroviària que restableixi les freqüències que hi havia abans de la pandèmia. En un comunicat en indiquen com actualment només hi ha nou circulacions de trens en cada sentit, mentre que anteriorment hi havia fins a 17 freqüències. El regidor Arbolí lamenta que “la pandèmia i les restriccions associades van provocar una comprensible davallada forçosa de tot el transport públic, però el que és incomprensible és que avui, amb les relacions i la mobilitat pràcticament normalitzades, encara es mantingui aquest servei sota mínims i s’estigui expulsant a la gent de l’ús de l’AVE en benefici del vehicle privat”.

La línia de l’AVE entre Figueres-Vilafant, Girona i Barcelona comptava amb 1,5 milions de viatgers anuals. Segons Arbolí, “molts usuaris ja estaven fidelitzats amb aquest servei i ara es troben que, un cop s’han recuperat els hàbits de mobilitat laboral i personal, la falta de trens fa molt difícil que la línia sigui compatible amb la demanda existent, ja sigui laboral o personal”. Alguns exemples d’aquestes disfuncions, remarquen en el comunicat, són que no hi hagi cap freqüència en sentit Barcelona entre quarts de 10 del matí i les 3 de la tarda, que la última connexió amb Barcelona sigui abans de les 7 del vespre o que en sentit Girona i Figueres, a les hores de major mobilitat laboral de tornada, només hi hagi tres trens, completament insuficients per absorbir la demanda que es concentra entre les 4 i 2/4 de 8 del vespre.

Aquesta precarietat s’agreuja encara més durant els caps de setmana. El grup posa d'exemple la "insòlita situació" que no hi ha cap tren els dissabtes que circuli de Barcelona a Girona i Figueres durant deu hores consecutives, entre la 1 del migdia i les 11 de la nit. “Aquesta situació també té efectes importants a la ciutat i a tota la comarca perquè estem parlant d’una infraestructura estratègica que ha de tenir un paper fonamental en el reequilibri territorial i ha de ser porta d’entrada del turisme, i si anem reduint freqüències i horaris el seu impacte serà cada cop més residual”, afegeix Carles Arbolí.

A les poques connexions amb Girona i Barcelona s’hi afegeix la recent decisió de Renfe i la francesa SNCF de suprimir, des d’aquest mes de setembre, un dels trens internacionals a París, amb la qual cosa només ha quedat una sola connexió diària amb la capital francesa.

Els tres regidors han presentat una moció que serà debatuda al ple municipal del proper dilluns dia 4 perquè des de l’Ajuntament de Figueres s’exigeixi a Renfe que, com a mínim, recuperi les freqüències que hi havia abans de la pandèmia per garantir en plenes condicions l’accés de la ciutadania al transport públic.