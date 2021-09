La relació política entre els vuit regidors que formen part del grup municipal de Junts per Figueres ha arribat al punt de trencament, segons ha fet públic a través d'un comunicat, en el qual s'explica que "els regidors Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández passen a incorporar- se, a partir d’ara, com a regidors no adscrits a l’Ajuntament de Figueres. La decisió es pren després d’un període de reflexió dels tres regidors, en el qual s’ha constatat que algunes diferències internes, que havien sorgit en els darrers mesos, dificultaven la continuïtat del grup municipal actual".

"Aquest diagnòstic -afegeix la nota- suposa però, el compromís de tots els regidors de mantenir-se fidels al programa i al projecte de ciutat pel qual es van presentar a les eleccions municipals del maig de 2019 i de seguir treballant en un model alternatiu al de l’actual govern quadripartit municipal".

Aquesta sitiuació no és nova, ja que en la recent sessió plenària que va debatre l’aprovació inicial del Pla General d’Ordenació Urbana de la capital empordanesa, el grup, en un fet inèdit, va donar la veu a dos portaveus, el cap de llista Jordi Masquef i el número dos Carles Arbolí, la qual cosa va omplir de sorpresa als assitents del ple i a alguns dels membres del mateix grup de Junts. La candidatura encapçalada per Jordi Masquef va ser la guanyadora de les eleccions municipals de 2019, aconseguint vuit dels vint-i-un regidors del plenari, però no va poder mantenir l’alcaldia a causa de l’acord a que van arribar els cinc regidors d’ERC, liderats per Agnès Lladó, amb els quatre del PSC de Pere Casellas i els dos representants de Canviem i Guanyem Figueres.

En el grup de Junts hi conviuen, des de l’inici del mandat, diverses sensibilitats. Jordi Masquef s’ha mantingut fidel al PDeCAT i a l’acord que va permetre confeccionar la llista electoral de les municipals. Josep Maria Bernils és el representant de Junts per Catalunya, al mateix temps que ostenta una vicepresidència del ConsellComarcal. Núria Galimany, exregidora d'Unió, també forma part de Junts. Carles Arbolí es va passar al PNC juntament amb Alba Albert, actual secretària general de les joventuts d’aquest partit, i Miquel Fernández. Els altres tres regidors del grup –Manel Rodríguez i Pilar Sánchez– han mantingut el seu perfil independent sense perdre mai la disciplina de vot marcada per Masquef.