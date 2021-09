Uns 200 participants van prendre part al Camins de Borrassà, d'aquest any, el passat diumenge 19 de setembre. Els inscrits van resseguir la ruta on s'hi troben les sis carboneres que hi ha en el terme municipal: Carbonera Clot dels Roures, Carbonera de les Teixoneres, Carbonera Camí de la serra dat, Carbonera Camí de la serra baix, Carbonera "rec d'en Carremato" i Carbonera del Puig del Senyor. L'excursió, que era organitzada per l'AMPA de l'escola Sant Andreu, va sortir de Borrassà i, després de recórrer uns vuit quilòmetres, va tornar al nucli. Estava senyalitzada i es podia fer al llarg de tot el diumenge.