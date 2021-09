Prop de 300 persones han participat aquest dissabte a la tarda en el primer acte conjunt contra el macroparc eòlic marí, previst al golf de Roses. Una performance amb una gran titella ha servit per protestar contra un projecte que consideren que "trinxa" el territori i que veuen com la manera "més fàcil" de complir amb els objectius marcats per Europa en matèria mediambiental.

Les entitats han interpel·lat a la Generalitat a qui han demanat que "escolti el territori" i han recordat que no estan en contra "en absolut" de les renovables, "però no d'aquesta manera". Per la seva banda, l'empresa que hauria d'instal·lar inicialment 35 aerogeneradors demana fer un debat i diu que algunes de les xifres que es donen "no són certes".