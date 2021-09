Un camió que treballa en unes obres properes a la Rambla Ginjolers de Roses ha malmès, d'una topada, un dels cantons de la porxada principal de l'edifici de la SUF de Roses. El flamant equipament fa tot just un any va estrenar la rehabilitació. El cop accidental provocat pel camió ha escantellat i esquerdat la cantonada de la coberta que hi ha sobre l'entrada a l'edifici social i cultural.