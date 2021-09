Fins al 30 de setembre, hi ha temps per apuntar-se presencialment a la catequesi d’aquest curs, en horari de despatx a les parròquies de Figueres. A Sant Pere, de dilluns a divendres, de 10 a 12; a la Immaculada (amb Poble Nou), dimarts i dijous, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda; al Bon Pastor, presencialment els diumenges a la missa de les 9 o bé́al telèfon 972 670 711; a la Sagrada Família, els dies 23 i 30 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, i a La Salle, per als alumnes del col·legi, al mateix centre.

S’inscriuen al primer curs els infants que ara comencen el tercer curs de primària o que compleixen 8 anys durant l’any en curs. Els qui ja han fet el primer curs d’Iniciació s’han d’apuntar per al segon, i els qui ja han fet la Comunió s’inscriuen a la catequesi de Seguiment i de Professió de Fe. També es pot fer la inscripció telemàtica a través de l’enllaç http://parroquiesfigueres.blogspot.com/.

Catequesi de Confirmació

Els joves a partir de 2n i 3r d’ESO i més grans, si han fet la Primera Comunió, es poden inscriure a la catequesi de Confirmació, que començarà el dia 22 d’octubre. També s’ofereix catequesi pels adults que vulguin rebre la Confirmació o el Baptisme i els sagraments de la Iniciació Cristiana.

Baptisme d'adults

El diumenge vinent a les 6 de la tarda, a la Catedral de Girona, rebran els baptisme i els sagraments de la Iniciació Cristiana els catecúmens que s’hi han estat preparant a les parròquies.

Romeria de Figueres al Mont

La romeria anual de la ciutat de Figueres al santuari de la Mare de Déu del Mont serà el dissabte dia 2 d’octubre, amb la celebració de la Missa a les 12 hores. Hi ha la possibilitat de pujar en minibus, amb sortida de la Plaça del Sol de Figueres a les 10.30 hores. Per apuntar-s’hi, cal trucar al 620 889 424 (Núria). Per pujar a peu des de Falgars se surt a les 9 del matí amb cotxes des de l’aparcament de l’Esclat de la carretera d’Olot. En aquest cas, cal trucar el 972 670 711 o al 676 199 655.