La campanya d’estiu de la zona blava de l’Escala va arribar a la seva fi el dimecres 15 de setembre, després d’haver començat el dia 15 de juny. El regidor de Serveis i Seguretat, Robert Figueras, destaca el fet que, enguany, s’ha assolit «molta ocupació» de vehicles, la qual cosa evidencia una bona temporada turística. «Hem ofert 800 places de zona blava, entre el nucli antic i la zona de Riells, la meitat de les quals són zona bonificada, que permet als residents a l’Escala que disposin de la targeta identificativa aparcar tot el dia per només un euro», afegeix Figueras.

Des de fa un parell d’anys, la zona blava es pot pagar des del mòbil, utilitzant l’app aparcare. Com cada any, el consistori escalenc deixarà com a zona blava reduïda durant la temporada d’hivern la plaça Nova, més propera al centre de la vila, per a facilitar la rotació de vehicles.