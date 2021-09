La pandèmia ha afectat les actuacions cinegètiques?

Sí, ha anat molt a la contra. També aquestes les fan caçadors i la major part tenen certa edat. Tot i que ara ja estan vacunats i s’han anat recuperant, compto que aquesta temporada ja serà comparable amb les anteriors. Cal dir que aniria bé tenir-ne més, però que els que hi vagin siguin molt bons i responsables. No hi pot anar qualsevol a caçar, ha de conèixer molt la normativa i la part cinegètica.

Els senglars ja es poden considerar una plaga?

Cal ser prudent en dir això perquè pot causar alarma. Si per plaga entenem que n’hi ha molts i que causen perjudicis, no només a l’agricultura, sinó a golfs i zones urbanes, podríem usar el concepte.

Però hi ha preocupació?

Evidentment, i no només estem preocupats, sinó que és un dels temes en què esmercem més recursos psíquics i físics. És un animal salvatge que s’està domesticant i la incidència i perjudicis augmenten.

Quines noves mesures aplicaran?

Ja fa temps que hi estem treballant. Volem millorar al màxim les actuacions cinegètiques i això ho estem fent treballant de forma col·laborativa amb els caçadors i pagesos. També volem fer partícips a tothom i potenciar la part de la ciutadania per evitar certs comportaments com ara donar-los menjar. No són animals de companyia.

Hi haurà canvis normatius?

Sí, més flexibilitat perquè la normativa actual és molt antiga i hi ha coses que cal treballar. Cal, però, un consens important de la societat.

Respecte a la comercialització de la carn de caça...

Els animals abatuts són dels caçadors. Fa anys eren per autoconsum i no hi havia problema. Ara amb el decret de comercialització hem habilitat que unes empreses privades i els caçadors en treguin un rèdit, en comptes de ser un rebuig.

I si esdevenen rebuig?

Es gestiona amb algunes empreses.

Quines hi ha a la comarca?

Cap, quasi et diré que són estatals.