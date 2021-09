La Diputació de Girona ha iniciat aquesta setmana els treballs de reducció de la vegetació en diversos punts estratègics del corredor d’infraestructures de l’Alt Empordà (N-II i AP-7). Es tracta d’una actuació emmarcada en el projecte transfronterer «Poctefa Cooperem (Cooperació Operativa d’Emergències i Prevenció d’Incendis)», que té com a finalitat protegir amb més eficiència els municipis de l’Alt Empordà, l’Alta Garrotxa i el massís de l’Albera davant el risc d’incendis forestals. Els treballs es faran a la zona de Sant Martí del Forn de Vidre (al municipi de la Jonquera) i a la dels Banys de la Mercè, que afecta els municipis de Capmany, Biure i Darnius.

Els treballs, amb un pressupost adjudicat de 114.186,97 euros, consistiran en l’aclarida i l’estassada de matoll; la selecció i la tallada de peus morts, malalts o mal conformats; la poda de formació dels arbres joves; la poda alta d’arbres adults, i la trituració i/o el trossejat de les restes vegetals generades, sobre una superfície total de 85 hectàrees.

Aquesta intervenció és especialment rellevant perquè afecta el principal eix de comunicació entre l’Estat espanyol i el francès. Durant la temporada d’estiu, hi poden arribar a passar al voltant de 80.000 vehicles. Es tracta d’una zona en la qual la tramuntana acanalada pel coll del Pertús i la Jonquera ressegueix les carreteres N-II i AP-7 de nord a sud. En aquest sentit, estratègicament i en l’àmbit de l’extinció d’incendis, és imprescindible evitar que els focs passin d’un costat a l’altre de les dues vies.

Sobre la base de l’estudi dels incendis històrics a l’Alt Empordà, el projecte ha determinat els punts de salt natural del foc com a conseqüència del moviment del vent, com el pont d’Espanya, el mas del Forn de Vidre i els Banys de la Mercè. En aquestes zones, s’hi han definit àrees de baixa càrrega de combustible al llarg del corredor d’infraestructures per crear dificultats a l’avanç del foc i generar oportunitats d’atac per als serveis d’extinció.

Els treballs, que dirigirà una enginyera de forests, s’executaran gairebé totalment en finques forestals de titularitat privada. A més, hi ha afectades cinc administracions, que són l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); la Secció de Biodiversitat i Medi Ambient de Girona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya; el Departament de Cultura de la Generalitat; la unitat de carreteres de l’Estat, que gestiona l’N-II i l’AP-7, i ADIF.

Treballs anteriors

Aquesta actuació dona continuïtat a les que s’han efectuat els tres anys anteriors al coll del Pertús, també el marc del projecte «Poctefa Cooperem», el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. El 2018, es van desbrossar 19 hectàrees al mas de la Comtessa; el 2019, 14,23 hectàrees més al mas de la Comtessa i 34,4 al coll dels Panissars i, a finals de l’any passat, 50,5 hectàrees més: 25,5 a mas de la Comtessa i 25 al coll dels Panissars.

Està previst que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural realitzi, al llarg d’aquest darrer trimestre de l’any, treballs de reducció de combustible forestal per donar continuïtat territorial als treballs fets al mas de la Comtessa, al coll de Panissars i al sector del corredor d’infraestructures. D’aquesta manera, s’aconseguirà una àrea contínua de prevenció d’incendis d’unes 250 hectàrees.

Tots aquests treballs, juntament amb l’actuació que ara ha començat a portar a terme la Diputació de Girona al corredor d’infraestructures, han de protegir una àrea de 26.000 hectàrees.

El projecte «Poctefa Cooperem»

El projecte «Poctefa Cooperem (Cooperació Operativa d’Emergències i Prevenció d’Incendis)» va néixer el 2018 amb l’objectiu de desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d’anticipació i resposta dels serveis d’extinció.

Aquest projecte és el resultat de la unió d’esforços de la Diputació de Girona, els departaments d’Interior - Bombers i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l’Office National des Forêts i el SIVU-Albères.

Emmarcat en el Programa Interreg-Poctefa 2014-2020, el projecte afecta un territori de 10.000 quilòmetres quadrats, més d’1,2 milions d’habitants i 448 municipis, que és en l’actualitat un dels principals nusos de mobilitat transeuropeus de persones i mercaderies. El pressupost total és de 2.556.505 euros, el 65 % dels quals aporta la Unió Europea.