Els veïns del barri Park Sol de Figueres, situat a tocar la zona esportiva municipal, han fet públic el seu malestar per l’abundància d’escombraries en els terrenys adjacents a l’Institut Alexandre Deulofeu, al carrer Joaquim Fortunet. L'espai, de propietat privada, és ple de brossa, plàstics i ampolles de vidre, que està sense urbanitzar i no té vorera. L’Ajuntament, per la seva part, ja va requerir als propietaris per tal que facin la neteja oportuna. L'acumulació de brossa és deguda a l'incivisme d'algunes persones que transiten per aquesta zona i la fan servir d'abocador.