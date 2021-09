L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys s'ha vist obligat a col·locar unes roques en el camí d'accés a la Gorga de les Dones, per tal que no s'hi aparquin vehicles de manera indiscriminada. El consistori ha pres aquesta mesura per a poder garantir l'accés dels serveis d'emergència a la zona en cas de necessitat i per obrir el pas als usuaris i veïns dels diversos habitatges i nuclis aïllats del terme municipal. Aquest espai natural és molt apreciat pels residents i visitants, però aquest estiu hi ha hagut un excés de vehicles mal aparcats, la qual cosa ha generat importants problemes de circulació. L'Ajuntament explica, en un comunicat, que "és molt important que qualsevol mena de vehicle de serveis d'emergència, com ara bombers, ambulàncies o qualsevol altre, hi pugui passar sense cap problema. Demanem que entre tots puguem complir-ho i entendre que és una mesura essencial i urgent".