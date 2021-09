Xavier Albertí Oriol, en representació de Joaquim Albertí SA (celler Vinyes dels Aspres), va ser reelegit, el maig del 2019, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà, càrrec que havia agafat en el mandat anterior substituint Josep Blanch. Amb sis anys de president de la DO Empordà, Xavier Albertí té el suport dels cellers a l’hora de treballar. A més, ha obtingut el suport de l’Ajuntament de Figueres per implantar la seu al centre de la ciutat, al mig de la rotonda de l’antiga plaça del Sol. L’objectiu és donar a conèixer la producció que fan els cellers i les cooperatives. En aquesta entrevista, Albertí repassa el dia a dia del sector viticultor empordanès.

Quin efecte ha tingut el trasllat de la seu del Consell Regulador a la plaça del Sol de Figueres?

Aquesta és una millora, però potser no és l’espai òptim, perquè hauria de ser una mica més gran; però sí que s’ha condicionat molt bé i estem molt contents del que ha fet l’Ajuntament de Figueres, tant a nivell interior com exterior. D’entrada, incrementem la superfície en metres i això ens dona molta visibilitat, que és el que interessa, tant al municipi figuerenc com a nosaltres. Ara estem plenament implantats al territori, tot i que fem, encara, alguns ajustos d’acabats a l’interior de l’edifici, però és d’agrair que sigui un local cedit per l’Ajuntament de Figueres.

Aquest és un muntatge per donar a conèixer, encara més, el full de ruta de la DO Empordà al territori…

Sí, el que té més bo aquest local és que és absolutament cèntric. És una mica paradoxal que estigui al mig d’una rotonda, però li dona l’avantatge que el trànsit continu de vehicles ens dona a conèixer. Crec que això és bo per a la DO i, també, per a l’Ajuntament, perquè es posa en evidència que la DO Empordà és a Figueres.

Les conseqüències de la covid els han arribat a provocar problemes en la sortida als mercats, aquest últim any i mig?

Sí, per descomptat. L’any passat, per començar, ja vam tenir una davallada del 30%. És clar que la DO Empordà depèn molt de l’hostaleria de la zona, principalment, i el seu tancament, durant gran part de l’any, ens va afectar d’una manera molt directa. Ara s’està recuperant, però és aviat per veure si superem l’exercici 2020 i tant de bo que puguem igualar el 2019, que tampoc ho descarto. Ara hi haurà una normalitat plena. S’ha incrementat molt l’enoturisme, ja que es fa molt en base al turisme de proximitat. A final d’any, acabarem de fer el balanç. L’any passat va ser dur, hi va haver una mala anyada i ara ens estem recuperant, segur.

Ara que ha citat l’enoturisme. Des d’aquí a la DO, se’n treu prou rendiment, d’aquesta pràctica?

L’organisme que porta una gestió més directa de l’enoturisme és la Ruta del Vi DO Empordà, que depèn del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i engloba bona part dels cellers i altres empreses turístiques. L’altre dia ens van passar unes estadístiques, que ens diuen que hi ha un creixement sostingut, que és el principal, d’entre el 5 i el 10%, que és molt positiu. El 12% de les vendes del vi es fan al mateix celler, un dels casos més elevats de Catalunya.

Ara tenim un projecte clau, que és la inauguració del nou celler de Peralada, que tenen previst fer-ho el mes de maig de l’any vinent

Això pot posicionar el producte al territori?

Sí, hi ha hagut un creixement sostingut, però hi haurà un dia que un detonant farà créixer, encara més, la sortida del vi de l’Empordà als mercats. Ara tenim un projecte clau, que és la inauguració del nou celler de Peralada, que tenen previst fer-ho el mes de maig de l’any vinent. Això serà important com a punt d’atracció per a ells. Hi ha algun altre projecte enoturístic en curs i és segur que, els propers deu anys, l’enoturisme tindrà un paper més rellevant. Anirà creixent a mesura que evolucioni el temps.

A principi d’aquest estiu, recuperàvem la fira Arrels del Vi, a l’Escala. Era la primera fira que se celebrava després de les restriccions per la pandèmia. Tenen més ofertes per tornar a posar els vins al mostrador?

La veritat és que encara estem en un moment precari. La Mostra del Vi de Figueres s’ajornaria per Sant Pere del 2022, i com que encara no tenim una situació favorable per a una fira massiva com la d’aquí a Figueres, ens ha semblat més oportú desplaçar-ho. Arrels del Vi, que és una iniciativa privada, molt lloable, és més restringida amb determinades condicions, i s’ha pogut celebrar. En el darrer trimestre de l’any, pensem anar a tota màquina, però fins ara hem volgut ser més prudents.

Ara hauran de buscar noves iniciatives?

Amb Carles Xuriguera, que porta la promoció de la DO, tenim molts temes treballats. Aquests darrers mesos, hem estat treballant molt la identitat corporativa, ja que volem reforçar molt les varietats més característiques de l’Empordà, que són el lledoner i la carinyena. Per promocionar aquestes varietats, hem rebut una subvenció molt important d’àmbit europeu, per reforçar el coneixement i la projecció del lledoner i la carinyena. També hem renovat la imatge publicitària, enfocada cap als productors del vi. Darrerament, ha deixat de treballar amb nosaltres en Joan Benejam, que era el gerent del Consell Regulador de la DO Empordà, però la seva dedicació a la cervesa artesana li ha aturat la gran tasca que feia.