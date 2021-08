La promoció de l'entorn natural és l'objectiu de la Setmana de Natura de Llançà, una iniciativa repleta d'activitats que s'han programat del 6 al 12 de setembre i que estan pensades per a tots els públics, per gaudir-les en solitari, en parella, en família, en grup... Les experiències que proposa l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Llançà són per descobrir «les essències de la terra d'una manera conscient, divertida, entretinguda i amigable amb el mediambient».

Entre les activitats que s'ofereixen al llarg d'aquesta setmana prèvia a la tornada a l'escola, hi ha un passeig en barca per la Mar d'Amunt, el taller «Crea el teu diari naturalista», dansa d'inspiració africana, un taller familiar d'Ecología Litoral, Nordic Walking, històries de mar i molt més. Les inscripcions ja estan obertes, a les Oficines de Turisme de Llançà.