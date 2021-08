L’Ajuntament de Vilajuïga ha creat, amb la participació d’una desena de bars, restaurants i cellers del poble, el Tastajuïga, una ruta de tapes per provar una especialitat de cada establiment. L’activitat tindrà lloc el dijous 19 i el divendres 20 d’agost, en un horari comprès entre les 19 i les 21 h. Un dels establiments però, només oferirà la tapa al migdia.

Totes les persones interessades a participar hauran d’adquirir el tiquet a l’Ajuntament per un cost de 15 €. Aquest tiquet donarà accés a 10 tapes (una a cada establiment) acompanyades d’una beguda, que es podran tastar en l’odre que cadascú decideixi.

Per aquesta activitat es posaran a la venda únicament 100 tiquets. Els participants només pagaran la meitat del cost total que representarà a l’Ajuntament aquesta activitat, pel que per una banda des del consistori s’incentiva a participar-hi posant un preu popular, i per l’altre representa una aportació econòmica pels bars, restaurants i cellers.

Finalment, tots els participants entraran en un sorteig en el que podran optar a un sopar per a dues persones en el bar o restaurant que decideixin o bé a un lot de productes d’un dels cellers de Vilajuïga. Per entrar en el sorteig caldrà deixar, un cop finalitzin la ruta, el tiquet individual (que conté el nom, cognom i contacte) a un dels 10 establiments que en formen part.