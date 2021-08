Els amats de la nuesa per prendre el sol i banyar-se al mar tenen aquest estiu l’opció d’anar a Llançà, on, per primer cop i amb l’autorització municipal, s’han habilitat dues platges nudistes: la platja Gran del Futaner i la platja Petita del Futaner.

Són dos espais de paisatge feréstec i verge, a tocar cap Ras, al límit entre Llançà i Colera, que, com explica l’alcaldessa, Núria Escarpanter, estan protegits per una façana litoral rocosa i pinedes. «Aquesta característica dona molta intimitat a les persones que freqüenten aquesta zona i que practiquen el nudisme, ja que tant poden estar a la platja, a prop de la riba, com passar una estona tranquil·la entre les roques o entre els pins, amb una llibertat total», comenta l’alcaldessa.

«A la zona de cap Ras, tradicionalment, ja hi havia tendència a fer nudisme, però, tot i que no es podia prohibir, aquesta zona estava mancada d’una catalogació expressa de nudista. Al nostre programa electoral [Junts], vam incloure la declaració d’alguna de les platges de Llançà com a nudistes i, per això, ara ja hem pogut tirar aquesta iniciativa endavant», ha exposat Núria Escarpanter, la qual hi ha afegit que l’elecció de la platja Gran del Futaner i la platja Petita del Futaner per a declarar-les nudistes respon a una qüestió de situació i orografia, ja que es troben molt ben resguardades i es presten a la intimitat.

Per al gaudi «pet friendly»

D’altra banda, la guia de platges de Llançà també n’inclou una que està habilitada per al gaudi de les persones que volen anar a banyar-se i a prendre el sol acompanyades per la seva mascota. A la platja de Sant Jordi, s’accepta lliurement que hi vagin els gossos, que juguin a la sorra i que es refresquin a l’aigua.

La platja té uns cinquanta metres de llargada, amb un fons marí molt net i combina la sorra fina amb algunes roques a la superfície. Una platja reservada per als gossos és un dels molts serveis que ofereix Llançà com a municipi Pet Friendly no només a les persones que viuen al poble i tenen una mascota, sinó també per a totes aquelles persones que estan de pas o estiuejant aquí.

Un litoral amb 22 platges

L’Àrea de Turisme de Llançà anima tothom a descobrir els set quilòmetres de costa que delimita per mar el terme municipal. En aquesta franja, hi ha vint-i-dues platges i cales petites i acollidores, el paisatge característic del cap de Creus i les seves aigües blaves. N’hi ha de sorra, de petites pedres i de sòcols, platges fondes i poc profundes, algunes solitàries i d’altres més concorregudes, algunes en zones verges i d’altres en zones urbanitzades. La Platja del Port i la Platja de Grifeu han estat guardonades amb el distintiu de Bandera Blava.

Els set quilòmetres de costa es poden recórrer en transport, però també a peu, a través del camí de ronda GR-92. Pel mateix camí es pot arribar als dos pobles costaners veïns: pel nord, a Colera i, per l’est, al Port de la Selva.