Després de l'ajornament de l'actuació del grup infantil El Pot Petit al festival Portalblau de l'Escala, prevista per dijous 12 d'agost, i de l'actuació d'ahir d'Andrea Motis i Randy Greer, al MAC-Empúries, el festival Portalblau es prepara per acomiadar l'edició d'enguany.

I ho farà amb un cap de setmana, el vinent, ben programat. El mateix dijous 12 d'agost, al MAC-Empúries, actuarà el duet de dansa Cossoc, amb Magí Serra i Anamaria Klajnscek. Els intèrprets són un ballarí català i una ballarina eslovena que proposen una coreografia hipnòtica plena d'imatges, en col·laboració amb el Festival Sismògraf d'Olot.

L'endemà, divendres 13 d'agost, i a partir de les 22 h, al mateix espai, el grup català de moda, Oques Grasses, presentarà el seu darrer disc A tope amb la vida, com també ho ha fet en altres festivals de la zona com el Sons del Món, o està previst que ho faci com a Les Nits d'Acústica.

Manel arribarà al fòrum romà d'Empúries, dissabte 14 d'agost a les 22 h, per continuar amb la seva gira Per la bona gent, després que aquesta quedés aturada per la pandèmia.

I, finalment, el terrassenc Miki Núñez serà l'encarregat d'acomiadar el Portablau 2021, amb la presentació del seu segon disc Iceberg. Ho farà diumenge 15 d'agost a les 22 h, també al fòrum romà d'Empúries.

Per a l'espectacle de dansa del dia 12 d'agost i per al concert de Miki Núñez encara hi ha entrades disponibles al web del festival.