El periodista i crític de teatre, Xavi Pardo, ha denunciat una situació homòfoba viscuda aquest dilluns en un restaurant de Llançà. L'editor del 14/15 del cap de setmana de Rac1 ha penjat un vídeo a Instagram on explica el que li va passar a ell i a la seva parella, "una anècdota força significativa d'aquesta onada d'atacs homofòbics que estem vivint", diu al començament del vídeo.

Quan ell i la seva parella estaven sortint del restaurant, dues noies els van alertar que tres homes d'una altra taula s'havien passat tota l'estona parlant d'ells en un "mal to", per haver-se estat agafant la mà i fent-se algun petó durant el sopar. Les noies van veure com aquests homes s'amagaven i van voler advertir al periodista i a la seva parella que anessin en compte al sortir del restaurant i al tornar a casa.

Pardo denuncia que “aquest és el règim de terror que els atacants pretenen crear gràcies a la seva impunitat”, i diu prou: “Ens podreu apallissar, ens podreu matar, però mai deixarem de ser qui som ni d’estimar qui estimem”.

Explica que ell i la seva parella van tornar a casa amb molta por però agafats de la mà i "fent dels vint minuts de passeig un moment de reafirmació i no de por".