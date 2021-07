El propietari de la muntanya del foc de Ventalló, Pere Puigbert, alerta que hi ha moltes parcel•les petites que són «polvorins», perquè no serveixen per a les plantes de biomassa. Puigbert recorda que «estan molt acostumats a veure molts focs, per desgràcia». El propietari ha explicat que la zona que s'ha cremat és «just al mig del bosc» i es mostra convençut que el foc «ha estat provocat i per una imprudència». «És arran de camí i allà no hi ha cap línia elèctrica», assenyala. Els Bombers han pogut estabilitzar el foc a primera hora del matí, gràcies en bona part, a que la tramuntana no ha bufat amb la intensitat en la que es preveia. Tampoc s'han hagut de desallotjar immobles.