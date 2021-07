El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i la coordinadora del partit a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, han mantingut aquest dimecres una reunió de treball amb l'executiva local del partit a Figueres, encapçalada pel regidor Josep Maria Bernils. A la trobada hi han participat també la coordinadora de Junts a l'Alt Empordà, Míriam Lanero, el responsable de Política Municipal a la Vegueria, Sergi Mir i els dos membres més de l'executiva local, Josep Maria Marcé i Núria Galimany, que com Bernils, és regidora a l'Ajuntament.

Bernils ha explicat que la trobada “ha servit per definir les estratègies més immediates del partit de cares a les eleccions municipals del 2023. El fet que Junts per Catalunya va ser la primera força política de la ciutat als comicis del 14 de febrer passat, ens esperona a treballar en un projecte integrador i obert que lideri el futur de Figueres, avui tan ennuvolat”.

La coordinadora de la Vegueria, Maria Àngels Planas, ha manifestat que s'han posat a disposició del secretari general "per expressar-li les ganes i la il·lusió que a tots plegats ens fa el projecte de Junts. També hem estat una llarga estona parlant de la força que té el territori en el nostre partit. Junts és un partit municipalista en majúscules, som els que governem en més municipis de Catalunya, els que tenim més presència en els pobles i ciutats del nostre país i, per tant, els que estem més a prop de la gent. I això és un valor afegit que no tenen altres partits, i que per tant hem d’aprofitar"

"Tant des de l’executiva de la vegueria com des de la secretaria general som conscients i valorem l’experiència i el bagatge dels nostres alcaldes i dels nostres regidors. De vegades des de Barcelona es veuen les coses “una mica diferents” a com es viuen des del territori, i sens dubte és necessari i positiu aquest intercanvi de punts de vista". Sànchez destaca que "en el projecte de Junts, la Vegueria de Girona té una base imprescindible i l'aposta de totes les comarques gironines per part del partit és clau".