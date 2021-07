El poble de Garrigàs ha celebrat, aquest dijous 22 de juliol, que la seva veïna Maria Peix Ferrer acaba d'arribar als cents anys. L'alcaldessa Pilar Bosch i la regidora Dolors Quer, en nom de tot el poble, li han fet lliurament d'un ram de flors, una capsa de bombons i una felicitació amb la lectura del poema Amic vols venir? de Joana Raspall. Segons ha informat l'Ajuntament, "la seva família ha organitzat una passejada pels carrers de la seva infantesa i durant el recorregut s'hi ha pogut trobar amb persones amigues i conegudes al llarg de la seva vida per, seguidament, culminar la celebració amb un dinar amb l'assistència de la família més estreta, on si respirava felicitat i estimació per la Maria".

Emocionada, l'homenatjada ha tingut un especial record cap als seus pares i germana. En paraules seves "si els meus pares em veiessin no es creurien que avui faig cent anys" i el goig de veure als seus besnéts i besnétes bufant les espelmes amb ella. Maria Peix lluïa ben cofoia, la medalla centenària que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies li ha lliurat com a reconeixement a les persones residents a Catalunya que hagin complert els cent anys.