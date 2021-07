Protecció Civil ha anunciat que s'han reobert tots els accessos que connecten amb el monestir de Sant Pere de Rodes. L'equipament estava tancat des d'aquest divendres al migdia després que comencés l'incendi forestal entre Llançà i el Port de la Selva per la proximitat a la zona afectada per les flames. Malgrat que ja s'hi pot accedir des de mitja tarda d'aquest dilluns, no serà fins el dimarts al matí que es reprengui l'activitat al monestir. Pel que fa a la resta de carreteres, ja no queda cap via tallada. Els Bombers preveuen extingir l'incendi aquest dimarts