L'incendi de Llançà ja crema entre 400 i 500 hectàrees, amb 350 persones evacuades i quatre bombers i un ADF ferits lleus, segons han explicat els Bombers. Els Agents Rurals parlen de moment de 323 hectàrees. S'ha demanat ajuda a l'Estat i a França, en concret avions addicionals per fer descàrregues de gran capacitat. Divendres ja se'n van utilitzar dos. A més de la resta de mitjans aeris, hi treballen entre 80 i 90 dotacions terrestres.

El lloc crític és el flanc dret cap a Sant Pere de Rodes, tot i que l'esquerre també s'ha obert. Només es permet la mobilitat per anar a treballar en determinades circumstàncies. El Port de la Selva ha acollit 231 persones en instal·lacions de l'Ajuntament. No es preveuen més evacuacions a curt termini.

"Tenim un flanc de foc obert a banda i banda, i també a la zona del cap", explica el cap de la Regió d'Emergències de Girona, l'inspector Jordi Martín. La cua de l'incendi, precisa, es troba "ancorada" a Llançà, i ara els Bombers centren els esforços en totes les altres bandes per intentar contenir l'avenç de les flames.

Martín explica que el flanc dret, que ha avançat per la serra de Rodes cap al monestir empès per la tramuntana, és un "lloc crític". Que l'esquerre es mou paral·lel per la carretera que uneix El Port de la Selva amb Llançà (on hi ha edificacions) i que el cap "baixa en descendent" cap a la Vall de la Santa Creu.

"L'orografia i el vent ens han fet que el foc, durant la nit, formés focus secundaris creant discontinuïtat; és una cosa habitual, però que ens fa anar de corcoll", admet el cap de la Regió d'Emergències. Sobre terreny, ara mateix hi ha desplegats entre 80 i 90 dotacions terrestres i amb l'arribada del dia, progressivament s'han incorporat quinze mitjans aeris.

"Estem davant un incendi que ens farà la guitza, empès pel vent, i intentarem treballar de manera coordinada perquè no evolucioni", explica Martin. El foc ja ha calcinat entre 400 i 500 hectàrees, segons estimacions dels Bombers, i ha obligat a evacuar 350 persones.

A més, s'ha demanat també a part de la població que es confinin a les seves llars (sobretot, a la Selva de Mar i zones costaneres d'El Port de la Selva). Hi ha hagut 231 persones desallotjades que han passat la nit en instal·lacions municipals d'aquest darrer municipi.

L'incendi deixa, de moment, cinc ferits lleus. Són quatre Bombers i un ADF.

"Per tot avui i demà"

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delort, ha explicat que si els objectius dels Bombers són "exitosos", l'objectiu és poder aconseguir que aquest migdia el foc freni l'avenç. Però això, en cap cas, voldrà dir aturar-lo. "De ben segur, en tenim per tot el dia d'avui, i a més, de demà", ha dit Delort.

El director general ha dit que, a priori, a curt termini –"en la propera hora"- no es preveuen més evacuacions. Però que tot dependrà, novament, de com es comporti l'incendi. "S'està treballant amb insistència per contenir la baixada del foc cap a la Santa Creu", ha subratllat.

Delort també ha volgut deixar clar que només es permetrà la mobilitat d'aquells qui vagin a treballar o surtin de la zona amb restriccions. Pel que fa als veïns, la policia ho permetrà o no dependent de les circumstàncies. En qualsevol cas, el director general sí que ha subratllat que es barrarà el pas a tots aquells qui tinguin segones residències i no siguin veïns. "Demanem a la gent que no s'acosti", ha insistit.

Ajuda a l'Estat i a França

El director general també ha explicat que s'ha demanat ajuda a l'Estat i a França per incorporar més avions Canadairs (coneguts com a 'Foca') per poder fer "descàrregues de gran capacitat". Ahir ja se'n van incorporar dos a les tasques d'extinció, i ara es volen que siguin més.

"Hem demanat al Ministeri que aporti els seus, i que també faci gestions amb França, perquè la cooperació permeti que també se n'enlairin des de Perpinyà", ha explicat Delort. El director general, però, ha dit que en aquest cas, la "clau de volta" la té el Ministeri, que és qui ha de contactar amb l'Elisi. "Ho hem demanat i esperem que la resposta sigui efectiva", ha conclòs.