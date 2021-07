El president del Govern, Pere Aragonès, ha anat aquest matí al CAP Josep Masdevall Terrades de Figueres, per mantenir una reunió de treball amb els responsables i professionals sanitaris de la zona.

Allà s'ha trobat amb l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, i el responsable del Catsalut a Girona, Miquel Torres.

Està previst que participi en l’acte de celebració dels 60 anys d’Òmnium Cultural, a la Catalunya Nord i a la tarda visiti l'Ajuntament de Roses.

Aragonès dona per fet que la Comissió Bilateral es farà al juliol

El president del Govern dona per fet que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es farà aquest juliol tal i com estava previst, tot i el canvi de titular en el ministeri de Política Territorial. Aragonès espera que Sánchez compleixi "els seus compromisos" i assenyala que no se'ls ha comunicat que s'hagi de posposar la reunió. De fet, el president de la Generalitat ha assegurat que ja treballen en tots els temes que volen portar a la Bilateral, com els de l'àmbit sanitari, d'inversions o transferències. Fins la remodelació del govern de Pedro Sánchez, el titular de la cartera de Política Territorial era el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va deixar el lloc a Isabel Rodríguez.

Aragonès i Sánchez van acordar al juny la reactivació de la comissió bilateral per tractar qüestions sectorials i fer seguiment de l'execució de les inversions en infraestructures a Catalunya. Precisament en aquest aspecte és on més s'ha avançat en la reunió amb Sánchez. El president català dona per fet que aquest compromís es mantindrà i assenyala que no se'ls ha comunicat el contrari. "Els presidents han de complir els seus compromisos i jo dono per fet que així serà", ha remarcat.

A banda de la Bilateral, el Govern també va anunciar que la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa es reactivarà la setmana del 13 de setembre a Barcelona. Així ho van acordar els presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez, durant la reunió que van celebrar en la visita d'Aragonès a la seu del govern espanyol.