D’acord amb el conveni de gestió del Centre de Distribució d’Aliments Municipal amb Càritas Parroquial de Castelló d’Empúries, i segons s’ha aprovat en l’última sessió plenària, l’Ajuntament de Castelló d'Empúries fa una aportació de 25.000 euros a aquest servei.

Entre altres temes que s’han tractat i aprovat en el ple hi ha la cessió d’ús d’espais municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament posa a disposició de les entitats municipals sense ànim de lucre l’ús com a magatzem o com a espai d’activitat o reunions de la tercera planta del Convent de Santa Clara.

Destaca, també, entre les qüestions debatudes durant el plenari que, des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’adopta el compromís de fer una sèrie de correccions de noms de carrers, topònims i espais municipals, proposades per la Comissió del Nomenclàtor.