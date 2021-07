Des d’ahir i fins al proper 31 de juliol, es duu a terme a Roses una campanya de sensibilització ciutadana sobre recollida de residus dirigida tant a la ciutadania general, a través d’un punt informatiu itinerant que anirà recorrent diferents espais del municipi, com de visites d’assessorament a establiments comercials i hostalers.

Els objectius d’aquestes accions són continuar oferint informació sobre la implantació de recollida de fracció orgànica iniciada al municipi ara fa uns mesos, sensibilitzar la ciutadania sobre els avantatges mediambientals i econòmics que impliquen per a la població una bona gestió de residus, així com millorar el sistema de recollida selectiva que l’Ajuntament ofereix als establiments comercials, hostalers i grans productors.

Pel que fa a la ciutadania general, la campanya es desenvolupa des d’ahir a través de la instal·lació d’un punt informatiu on dos informadors/es ambientals faciliten tota la informació necessària. L’estand recorrerà diferents espais del centre i urbanitzacions de Roses (veure programa adjunt), de dimarts a dissabte, de 10 a 13 i de 17 a 20 h. Aspectes com quin residus cal dipositar als diferents contenidors, com fer una correcta utilització dels mateixos o quins són els serveis gratuïts i a domicili que l’Ajuntament ofereix per a voluminosos i restes de jardineria seran les informacions facilitades.

El regidor d’Infraestructures i Serveis de Roses, Juan Manuel Fernández assenyala que "és necessària la implicació de tots els usuaris (particulars i establiments) per millorar la recollida selectiva de totes les tipologies de fraccions i conduir Roses cap a un futur més sostenible, abaratint així també els costos que comporten el tractament dels residus malament seleccionats a l’abocador comarcal. Així doncs, cal fer un correcte ús de les illes de contenidors, dipositant cada tipologia de residu allà on toca i evitant l'impacte negatiu que representa la deposició inapropiada dels residus voluminosos fora dels contenidors".

Paral·lelament a la instal·lació del punt informatiu, es realitzaran també visites a establiments comercials per potenciar l’ús del servei de recollida comercial i el seu funcionament per a les fraccions de paper i cartró, orgànica i envasos.