L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, juntament amb l’Oficina Local d’Habitatge, ha encarregat un estudi d’habitatges que abasta tot el terme municipal, tant el centre històric com la marina residencial, i els primers resultats ja es poden fer públics. És per aquesta raó que s’ha convocat els veïns i les veïnes del municipi el dimecres 21 de juliol, a les 7 de la tarda, per fer la presentació de l’estudi. L’acte, estava previst per aquest dimecres 14 de juliol al Convent de Sant Clara però finalment s'ha decidit posposar una setmana i es farà de forma telemàtica. Hi participaran els responsables de l’estudi, un equip de professionals de l’empresa Undos Arquitectura Cooperativa. Durant la trobada, es preveu fer una exposició il·lustrativa de la metodologia d’estudi que s’ha seguit així com de les dades obtingudes i les polítiques relatives a l’habitatge que es desenvoluparan a partir de l’estudi a Castelló d’Empúries i a Empuriabrava. L’acte és obert a tothom.