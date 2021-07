El nombre de persones ateses pel Banc dels Aliments l’any 2020 va augmentar de manera significativa. En total, es van atendre 46.594 persones a la demarcació de Girona, de les quals un 74% eren adults i el 26% restant eren infants. D’acord amb l’informe fet públic pel Banc dels Aliments, hi ha hagut un 47% més de persones ateses que l’any 2019, quan es van atendre 31.620 de les comarques gironines. El Gironès va ser la comarca on es van atendre més persones, seguida per les comarques de La Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà.

Del total de 46.594 persones de tota la demarcació, n’hi ha 8.030 corresponents als municipis de l’Alt Empordà.

L’organització va distribuir 3.495.878 quilos d’aliments a les comarques Gironines l’any 2020, una xifra que suposa un increment del 31% respecte a l’any anterior, quan se’n van repartir 2,6 milions. D’aquest total, 430.876 quilos d’aliments es van distribuir a la comarca altempordanesa.

El Banc dels Aliments de Girona ha comptat al llarg del 2020 amb 42 voluntaris estables, que equivalen a 9 persones a temps complet. També ha tingut el suport de 89 entitats col·laboradores, un 74% de les quals són entitats de repartiment i un 26% entitats de consum. Dotze de les entitats es troben a l’Alt Empordà.