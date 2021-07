L'Ajuntament de Llançà ha instal·lat diversos contenidors en dues de les seves platges per tal de fomentar el reciclatge i la reducció de residus. L'alcaldessa del poble, Núria Escarpanter, explica que de moment s'ha optat per posar-los només en dues platges, a la de Grifeu i la del Port, però "que això no vol dir que es quedi així, sinó que n'hi haurà més".

La iniciativa forma part de la campanya "Per un Llançà més net", ja començada per Escarpanter abans de ser alcaldessa i com responsable de l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament de Llançà. A més de la incorporació dels contenidors de reciclatge, l'Ajuntament vol evitar la deixa de mobles vells a fora al carrer i per això ofereix un servei de recollida gratuït a domicili. D'altra banda, des del consistori es treballa per potenciar el reciclatge també des dels negocis del poble.

Escarpanter afirma que, de cara al setembre, Llançà començarà la construcció d'una nova minideixalleria per millor la imatge del poble i per seguir impulsant un model de vila sostenible.