Després del relleu d’alcaldia fet efectiu el passat dissabte 26 de juny amb la investidura de Joan Plana, aquest mateix dimarts, 29 de juny, entra en vigor el decret de modificació de delegacions a regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Roses, per a la redistribució d’àrees i competències.

En virtut del mateix, l’alcalde Joan Plana (ERC) dirigirà Alcaldia i Serveis Generals i continuarà encapçalant l’Àrea de Seguretat Ciutadana que ja tenia encomanada des de l’inici del mandat municipal. Montse Mindan (Junts x Roses), que segueix encarregada de l’Àrea de Turisme, passa a ostentar el càrrec de primera tinenta d’alcaldia, mentre que Fèlix Llorens (GDPDR) es manté com a segon tinent d’alcaldia i Ester Bonaterra assumeix la tercera. Un altre canvi produït arrel del nou decret és la denominació específica d’aquests càrrecs, que passen de dir-se tinents/es d’alcalde a tinents/es d’alcaldia, per fer-la inclusiva i no masculinitzant.

L’Àrea de Govern Obert, encarregada del Servei d’Atenció al Ciutadà, Arxiu Municipal, Informàtica i Noves Tecnologies, Participació Ciutadana i Transparència, fins ara a càrrec de Joan Plana, passa a mans d’Èric Ibáñez (ERC).

La resta de regidories es mantenen amb les delegacions i funcions assignades el juny de 2019, de manera que el cartipàs municipal vigent a partir del 29 de juny és el següent: