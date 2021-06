L’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà, va recollir, la setmana passada, l’acta de diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament de Catalunya, en substitució de Sergi Sabrià, que ha presentat la renúncia per ocupar un càrrec al govern de la Generalitat. Torrentà és diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (UdG) i estudiant de grau de Llengua i Literatura catalanes per la UOC.

«Estic molt il·lusionada amb aquest nou repte que, per mi, representa un compromís amb la meva comarca i fer d’aquest país la millor terra d’oportunitats per a tothom», assegura Torrentà, la qual, com a diputada republicana vol ser «la veu de l’Alt Empordà i dels micropobles al Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la nostra capacitat de gestió i la vida dels tots els veïns i veïnes».

La segona diputada de la comarca d’aquesta legislatura, juntament amb l’alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, de Junts per Catalunya, manifesta que treballarà «pel bé comú, sempre al costat de les companyes i companys del grup parlamentari, i ho farem sempre per defensar la justícia social, la defensa de les llibertats i per construir una República Catalana social, verda i feminista».

En les eleccions del 14 de febrer passat, Torrentà es va quedar fora del Parlament per pocs vots.