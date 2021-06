La líder de Cs, Inés Arrimadas, en la seva visita a Figueres, ha assegurat que els "indults" són una "bufetada" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, als constitucionalistes catalans que "pateixen cada dia els atacs del separatisme i d'un govern que porta tants anys abandonant els catalans". "Sánchez ens torna a humiliar", ha lamentat Arrimadas, que ha indicat que els indults són un "insult al constitucionalisme". "És oblidar-nos, és dir que no existim", ha insistit la líder de Cs, que ha subratllat que Sánchez no va defensar els indults en campanya electoral "però ara diu que sí perquè els necessita per mantenir-se en el poder". També ha aprofitat per criticar que Pere Aragonès anés divendres a "retre homenatge" a Puigdemont.

Després de titllar d'"acte de propaganda" l'acte del president espanyol al Liceu el dilluns, Arrimadas ha criticat que es "premiï a qui fa malament les coses". "No s'ha de confondre que no estiguin declarant la independència cada 15 minuts amb què estiguin violant tots els dies els drets de milions de persones", ha etzibat en declaracions als mitjans des de Figueres.

Al seu parer, si Sánchez pensés que els indults són la solució ja els hagués defensat en campanya electoral. En preguntar-li per la posició dels empresaris, ha constatat que "els que miraven cap a una altra banda o apludien durant el procés, ara aplaudeixen Sánchez". Segons ella, això "no reflecteix el sentir majoritari de la societat catalana". Pel que fa al Govern, ha carregat contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per anar divendres a Waterloo a "retre homenatge a Puigdemont". "Comencem la legislatura com portem ja tants anys, rendit davant d'un fugat de la justícia", s'ha queixat.