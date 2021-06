L’Ajuntament de Borrassà vol que la finca que ocupa l’edifici de Cal Governador esdevingui el centre de la vida social del municipi. El consistori ha comprat l’edifici de Cal Governador, un casal noble construït l’any 1747, per 540.000 euros. Per pagar aquesta inversió, ha demanat un crèdit de 350.000 euros a dotze anys. Ara que ja passa a mans municipals, l’Ajuntament preveu rehabilitar la zona enjardinada i les edificacions que hi ha. A dins de l’immoble, el consistori també adaptarà els espais per a destinar-los a serveis i equipaments municipals. La finca té 7.342 metres quadrats de superfície i 2.256 estan construïts. Aquest casal noble havia estat propietat de la família Coll i un dels descendents va ser governador civil de Girona.

«En el moment en que decidim comprar la casa, no ens fixem cap termini, perquè aquest ha estat un procés llarg, que ha durat un any», afirma l’alcalde de Borrassà, Ferran Roquer. L’edifici principal és inclòs en el catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). El 1910, l’edifici va ser rehabilitat per l’arquitecte noucentista Rafael Masó. En aquesta reforma, es va projectar la façana interior porticada i va afegir-hi un rellotge de sol que dona al jardí.

«La idea que té l’Ajuntament de Borrassà és iniciar ràpidament les obres de consolidació de l’edificació i les obres de preparació pels usos que li volem donar», explica l'alcalde Ferran Roquer

L’edifici de Cal Governador havia estat un hotel i un restaurant, mentre que, a la planta de dalt, hi havia un habitatge dels propietaris. A més, hi ha un gran jardí a la finca i també altres estructures secundàries com ara un cobert.

«La idea que té l’Ajuntament de Borrassà és iniciar ràpidament les obres de consolidació de l’edificació i les obres de preparació pels usos que li volem donar», continua dient Roquer. En principi, es tractaria de fer-hi un centre de dia, amb un concepte més ampli, en el qual les persones més grans del poble tinguessin un lloc de trobada. L’alcalde recorda que, a Borrassà, hi ha més de 300 persones majors de 55 anys -un 40 per cent de la població. També, tenen previst que la brigada ho pugui fer servir de magatzem municipal. I han pensat obrir una part del jardí perquè la gent hi pugui anar a passejar.

El consistori borrassanenc té previst portar-hi el bar del poble i construir-hi una piscina municipal, de manera que aquestes tres infraestructures permetin que Cal Governador esdevingui el centre de la vida social de Borrassà.

Amb motiu de la jornada de Corpus, l’entrada principal de Cal Governador va exhibir una ornamentació floral i algunes parts de la casa i del jardí van estar obertes al públic. Els veïns del poble de Borrassà es mostren joiosos per la posada en marxa d’aquest projecte per dotar de més serveis dins del nucli urbà.