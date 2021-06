L'Ajuntament de Figueres portarà al ple de juliol la municipalització de la neteja viària. L'equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) vol que l'empresa municipal Fisersa assumeixi el servei, com ja ha fet amb l'enllumenat públic. Paral•lelament, estan treballant en la licitació de la compra de maquinària, que compta amb una provisió de poc més de 2 milions d'euros (MEUR). La internalització del servei, a més, implicarà incorporar més personal i la plantilla –que se subrogarà- passarà dels 30 treballadors actuals als 50. La previsió és que la nova gestió estigui en marxa el gener del 2022. El que no anirà a ple, però, serà el nou contracte d'escombraries.

El servei continuarà, de moment, a mans de l'empresa mixta Ecoserveis. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat que es tracta d'un contracte complex que requereix temps i que volen que compti amb un sistema 'porta a porta'. Per això, ja dona per fet que s'haurà de fer una nova pròrroga, la cinquena des del 2016 quan es va acabar la concessió.

El vicealcalde, Pere Casellas, va anunciar a l'últim ple que estaven ultimant el nou contracte d'escombraries i que preveien abordar el canvi de gestió abans de l'estiu però no serà possible. Lladó ha explicat aquest dimarts en una trobada amb la premsa que s'està treballant en el nou contracte però que es tracta d'un tràmit complex i que preveu incloure un servei de recollida 'porta a porta', adaptat a una ciutat de les característiques de Figueres i a aspectes com ara a la tramuntana.

L'alcaldessa ha recordat també que la ciutat és a hores d'ara la única capital de comarca catalana que no té recollida de fracció orgànica i que això provoca un taxa de reciclatge "molt baixa" que, a la vegada, implica una "penalització mol important per a les arques públiques".

Tot plegat, augura una nova pròrroga del contracte –la cinquena- però Lladó ja ha avançat que caldrà tenir-ho a punt durant aquest mandat. L'alcaldessa també ha carregat contra la falta de planificació quan es va fer la concessió, l'any 2001, i també quan es va acabar, l'any 2016. Des d'aleshores, s'ha prorrogat en quatre ocasions.

Més personal

El que sí que s'aprovarà inicialment serà la municipalització del servei de neteja viària. L'Ajuntament compta amb una provisió de 2.090.000 euros de fons per fer front a la compra de maquinària. D'aquesta manera, el servei s'integrarà a Fisersa, que ja gestiona l'enllumenat públic. El govern municipal preveu que els treballadors que actualment fan la neteja viària s'integrin a l'empresa pública i incrementar la plantilla, amb 20 efectius més.

Balanç de l'equador de mandat, "positiu"

D'altra banda, Lladó ha fet balanç dels dos anys de mandat del govern quadripartit. L'alcaldessa ha defensat que es tracta d'un govern "cohesionat" i amb objectius comuns. "Serà per tot el mandat", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que el canvi ha estat "positiu" i que ha permès "desencallar" projectes importants com l'escola Carme Guasch.

Lladó, però, ha admès que la pandèmia ha tensionat les finances municipals i que ha encarit molts serveis. A tall d'exemple, ha dit que fins ara els casals d'estiu costaven 90.000 euros, aquest any amb les mesures de seguretat en costen 250.000. "I així ens estem trobant amb tot", ha afegit.