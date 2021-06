El muntatge 'Vívid Insòlit' arriba a la ciutat de Girona per oferir un mapatge interactiu i immersiu sobre l'essència de l'enosturisme a la Costa Brava. Aquesta activitat es farà al Saló de Descans del Teatre Municipal i permetrà als visitants viatjar de forma virtual a l'Empordà i conèixer personatges reals (sommeliers, viticultors o cellers). L'activitat també compta amb diverses aromes del territori i la música d'artistes locals com ara Mazoni, Sanjosex o la Ludwig Band. També s'ofereix un tast de vins de la DO Empordà. Aquesta activitat està enfocada al públic que vulgui entrar al món enoturístic d'una forma divertida i interactiva. 'Vívid insòlit' forma part de la programació de Tocs de Vi que organitza la DO Empordà a Girona.

Fins ara, el mapatge interactiu ja ha estat en ciutats com Barcelona, Vic o Sant Cugat del Vallès. Està organitzada pel Club de Màrqueting de la Ruta del Vi que té el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.El muntatge estarà disponible des del dimarts 15 de juny fins al divendres 18 de dos quarts de cinc de la tarda a tres quarts de nou del vespre. Té una durada d'uns 25 minuts i cada usuari ha de pagar quatre euros. Per cada passi només hi pot haver sis persones, respectant les mesures de seguretat sanitàries.Més enllà d'aquesta proposta interactiva, Tocs de Vi ofereix deu tastos de vins empordanesos en espais singulars de la ciutat i dos tastos itinerants pel Barri Vell.