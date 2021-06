A Roses ha finalitzat el projecte impulsat per l’Ajuntament per a l’adequació paisatgística del rocam costaner de la punta de la Poncella. Amb aquesta intervenció, es dona visibilitat i es posa en valor una zona de cisalla de gran importància, recollida en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i reconeguda internacionalment pel seu valor per a la comprensió dels processos tectònics.

El projecte que s’ha dut a terme permet un recorregut pel conjunt d’afloraments geològics, adequant i fent accessible la seva visita a través d’un petit itinerari que inclou la senyalització necessària per fer més comprensibles les seves característiques i singularitat.

Concretament, el nou espai habilitat se situa entre la carretera de Canyelles i el mar des de la Punta de la Bateria, connectant amb el camí de ronda fins al far. La intervenció ha suposat l’extracció de la vegetació invasiva i de la rocalla i terra sobreposades, treballs que han permet retrobar els substrats de quars. A continuació, s’ha intal·lat l’estructura d’una escala i una passera que permeten l’accés i una immillorable visió sobre les roques granodiorites. El projecte s’ha completat amb senyalètica informativa que fa comprensible als visitants la importància geològica de l’emplaçament.

El projecte ha tingut un pressupost de 111.963 euros i se suma a les actuacions de protecció del medi natural impulsades pel consistori, en aquest cas a través de la preservació dels elements geològics i fòssils com a components paisatgístics i part del patrimoni històric i arqueològic. El patrimoni geològic (la litosfera) és un veritable recurs natural, mereixedor d’una catalogació i gestió adequada pel seu valor didàctic, científic, paisatgístic i cultural.

Estudiat per experts de tot el món

Les roques granitoides que afloren a la zona de cisalla del Far de Roses, amb abundants enclavaments de quars diorita, representen part d’un batòlit o cos magmàtic solidificat en profunditat fa uns 300 milions d’anys.

L’emplaçament té una gran rellevància internacional tant a nivell didàctic com científic. Aquesta circumstància va començar a ser reconeguda cap a 1980 quan arreu del món es va conèixer el significat de les anomenades zones de cisalla i el seu valor per a la comprensió dels processos tectònics.

Experts d’arreu del món que les començaren a visitar varen reconèixer que molts exemples que afloren a les rodalies del far de Roses se situaven entre els millors i més accessibles d’arreu. La salvaguarda i protecció dels afloraments rocosos de Roses és de gran interès per a la comunitat geològica catalana, estatal i internacional i respon a la voluntat municipal i de la comunitat científica especialista (Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona) per crear un “Espai de GEO conservació de Roses”, accessible i didàctic.