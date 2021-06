Parc Tramuntana, el projecte d’energia eòlica marina flotant dissenyat per a l’Empordà, ha fet públic aquest dimecres el seu vídeo oficial, on s’hi detallen les principals característiques d’un projecte estratègic per a Catalunya per combatre el canvi climàtic i poder assolir els seus objectius de sostenibilitat energètica.

“Ens enfrontem a un repte sense precedents: la transició cap a una energia neta i sostenible. Un repte global, on l’Empordà pot ser un referent, i Parc Tramuntana una oportunitat energètica, econòmica i mediambiental per al territori”. Així arrenca el vídeo, que pot visualitzar-se tant al canal de Youtube de Parc Tramuntana com a la pàgina web oficial parctramuntana.com.

Tal i com recull la peça audiovisual, Parc Tramuntana s’ubicarà a 24 km de la Badia de Roses i constarà de 35 aerogeneradors amb una capacitat productiva de 500 MW, equivalent al 45% de la demanda actual de tota la demarcació de Girona. El parc, asseguren els promotors, garantirà l’abastiment d’energia neta i km0, evitant l’emissió de fins a 21 milions de tones de CO₂.

Segons els impulsors, Parc Tramuntana està "totalment alineat amb els objectius de sostenibilitat energètica de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea per combatre el canvi climàtic". Uns objectius plasmats a la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, i al DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que estableixen que l’any 2030, el 50% del consum energètic a Catalunya haurà de procedir de fonts renovables, i el 100% el 2050.

"Totalment integrat en un entorn natural únic"

El parc estarà dissenyat "amb les últimes tecnologies del sector" i cada aerogenerador descansarà sobre una plataforma flotant, mentre que l’evacuació elèctrica es farà de forma completament soterrada. Una infraestructura, indiquen, "totalment respectuosa amb l’ecosistema marí i les vies migratòries d’aus i cetacis, integrada a l’entorn natural de l’Empordà per a preservar els seus ecosistemes i la seva biodiversitat en el context d’un turisme sostenible".

En aquest sentit, defensen que el Parc Tramuntana serà "totalment compatible amb l’activitat pesquera, turística i nàutica" a més d'"un dinamitzador econòmic de l’Empordà, generant llocs de treball directes i indirectes, formació especialitzada, i l’augment dels ingressos dels seus municipis". El projecte també contempla el desenvolupament d’un centre tecnològic i de la innovació de referència juntament amb l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), i estarà obert al talent del territori i a la participació del seu teixit empresarial.

Diàleg i consens amb el territori

Parc Tramuntana ha comptat des de l’inici amb el territori per a la definició del projecte. Fins a dia d’avui, els seus promotors ja s’han reunit amb més de 40 entitats i centenars d’actors de tots el sectors, des d’administracions públiques fins a pescadors, empresaris, sector turístic i nàutic, ecologistes, parcs naturals, universitats i centres de recerca, entre altres.

El projecte seguirà obert al diàleg amb el territori, promovent la incorporació d’idees de millora per definir i adaptar el parc a les expectatives dels municipis de la zona, el seu teixit empresarial, social i econòmic, i la seva ciutadania.