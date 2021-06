El cap del principal grup de l’oposició a l’Ajuntament de Figueres, l’exalcalde Jordi Masquef (Figueres, 1980) considera que no s’han produït canvis a la ciutat des que va entrar a governar el quadripartit i per això la seva formació s’ofereix per ajudar a desencallar el futur de la ciutat.

Junts Per Figueres s’ha ofert a entrar al govern. Per què ara?

És el que ens demana la gent. Costa personalment fer aquest oferiment. De vegades el cos et demana quedar-te al marge. En el seu moment va costar, perquè nosaltres vam guanyar les eleccions i ho vaig passar malament, però ens volem sentir útils, al final tu representes a gent que vol que millori la ciutat i la decisió ha estat fruit d’un debat entre tots els membres de la candidatura.

A casa ho estem passant malament, fa dos anys que estem tancats i, si ho extrapolem a escala municipal, segur que hi ha molta gent que també ho està passant malament. Entenem que és un bon moment, un punt d’inflexió, deixem enrere la pandèmia, podem teixir sinergies, amb institucions també supramunicipals, podem rellançar l’oferta econòmica i turística de la ciutat, convertir de nou Figueres en un nou pol d’atracció turística, no només de proximitat, sinó obrir fronteres perquè puguin venir turisme de l’est, Rússia, Bielorússia, Ucraïna, països nòrdics o un turisme tan arrelat a la Costa Brava com és l’anglès.

Creu que podria tenir una bona entesa amb els grups que integren el govern?

És dinàmica municipal, no d’àmbit nacional i sempre que hi hagi un mínim comú denominador i arribem a uns acords –no és un full en blanc–, sinó que hi han d’haver uns acords. Hem de marcar un full de ruta que parli dels problemes quotidians de Figueres que ajudi a reactivar la ciutat i sortir d’aquesta crisi que ens trobem, però també ha de servir per assentar les bases del futur, si no en cada mandat només tractem temes del dia a dia i la gent et demana més, perquè no es produeixin fets com aquest èxode massiu de gent que marxa de la ciutat.

Aquest no és un problema d’ara.

Hi ha problemes que venen de lluny, però aquell canvi que molts van prometre, aquell canvi radical de la ciutat, no s’ha produït i estem parlant ja de dos anys. Quelcom s’hauria ja d’intuir.

Passat dos anys de govern, quin balanç feu?

Hi ha problemes que venen enquistats, però aquells prometien que tenien solucions màgiques a tots els problemes i al final han acabat demostrant que en alguns casos s’ha acabat fent completament el contrari. Poso tres exemples. Sous: pujada de sous; càrrecs: més càrrecs; impostos: hi ha algú que deia ‘els abaixarem o els mantindrem’. La gent esperava un canvi i aquest no ha esdevingut.

Ells venien amb la intenció, però cal venir amb la certesa de canviar-ho tot. El Culubret està igual. La inseguretat: cal un pla de xoc contra la inseguretat i l’incivisme, s’ha demostrat que els actes delictius se succeeixen de manera recurrent, ocupacions il·legals, robatoris, furts al carrer, la crisi és el que porta, però no cal amagar la realitat.

Què voleu per a la ciutat?

Volem un govern que governi i que reactivi la ciutat. No volem fer sang, hem d’encarar el present i sobretot el futur i destapar-nos com una alternativa fiable, compromesa, en la qual la gent pugui dipositar la seva confiança, necessitem ser creditors de la confiança de la gent. Per això estem intentant fer el nostre paper d’oposició, i no estem renunciant a la nostra quota de responsabilitat. En el cas que continuaríem fent la nostra feina, és trist, tot i que per nosaltres i per a la ciutadania és important, perquè hem de fiscalitzar i controlar l’acció de govern i denunciar allò que no ens agrada, però sí que és veritat que no deixem de tenir un paper que no és residual, però sí que és un paper secundari.

Com encara les pròximes eleccions, quines aspiracions polítiques té?

Hi ha les ganes de presentar-se, treballar per a la ciutat és el que més m’agrada, tornar a Figueres és el que vull. És la més dura, perquè estàs a la trinxera, a primera línia de foc, és la que porta més fatiga, però al final és la més gratificant perquè, si aconsegueixes solucionar algun problema, el retorn és molt gran. Per això intentarem articular una candidatura forta i sobretot transversal. Els carnets no m’importen.