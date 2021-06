L'equip de govern de Figueres ha anunciat que intensificarà els dispositius policials a la zona oest per "acabar" amb el frau elèctric i el cultiu de marihuana. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que no pararan "fins que se solucioni" i afirma que els incidents que es van produir divendres al barri del Bon Pastor i la crema d'un contenidor són "conseqüències" de la pressió que des de fa dies s'està exercint en aquesta zona de la ciutat. L'Ajuntament atribueix l'atac als cotxes policials amb projectils d'aire comprimit a aquestes actuacions policials i assegura que des d'Interior es posaran tots els recursos. Casellas també ha dit es continuarà actuant a la Marca de l'Ham i que el govern municipal està compromès en la lluita contra aquests fets delictius en una compareixença de balanç de seguretat del darrer trimestre.

El vicealcalde ha explicat que la delinqüència ha augmentat un 5% en el darrer trimestre a la ciutat segons les dades del Ministeri. Una part d’aquest augment és a causa de la intensificació dels controls contra el consum i la venda de marihuana. En les darreres setmanes s’han fet tres operatius a la zona oest i marca de l’ham i se’n continuaran fent més durant els propers dies.

El vicealcalde ha explicat que “fa temps que estem intensificant la pressió a les zones conflictives de la ciutat i paral·lelament, volem afrontar el tema dels delinqüents reincidents que són els que fan augmentar el nombre de delictes”.

Propera reunió

Una altra problemàtica que pateix la ciutat son els reicidents i des del Govern estan disposats a aconseguir que es prenguin mesures cautelars per aquests delinqüents que persisteixen en els robatoris.

D'altra banda el regidor Pere Casellas es reunirà amb la fiscal en cap de Figueres i la jutge degana per demanar-los mesures contra els delinqüents reincidents en qüestió de patrimoni i respecte els cultius de marihuana demanaran més "atenció" a l'hora de concedir ordres d'entrada i registre en domicilis on se sospita que hi ha plantacions. Amb la trobada on també hi haurà la presència dels Mossos d'Esquadra s'espera intentar agilitzar el procés.