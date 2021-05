El passat mes d’abril el diputat del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel, va demanar formalment la compareixença de la ministra per la transició Ecològica, Teresa Ribera, per tal que expliqués el posicionament que té el Ministeri respecte el projecte de parc eòlic marí flotant, anomenat Parc Tramuntana “atès que la continuïtat del projecte depèn en bona mesura de la opinió del Ministeri per la Transició Ecològica” i que està previst ubicar davant la badia de Roses i el cap de Creus.

Davant l’evidència que aquest projecte tindrà un gran impacte sobre un espai especialment sensible del litoral gironí, el PDeCAT també va registrar una bateria de preguntes per conèixer per escrit diferents aspectes del projecte. Un mes després, la preocupació augmenta a causa de la resposta que ha fet el Ministeri a totes aquestes qüestions plantejades. Lluny d’esclarir quins seran els detalls del projecte, el Ministeri s’empara en la Llei de Propietat Intel·lectual per anunciar que “no pot facilitar detalls sobre aquesta informació”.

n aquest sentit, Sergi Miquel ha remarcat que “ volem que aquest sigui un procés que es faci amb el màxim consens i transparència, negociat amb el territori i, per això, farem un seguiment al Govern per garantir-ho”. D’altra banda, el president comarcal del PDeCAT a l’Alt Empordà, Josep Anton Massagué, ha afegit que “mai ens hem oposat a les energies renovables però ens preocupa la dimensió dels projectes que es volen establir i les localitzacions on es volen instal·lar”.

Segons Massagué, el Ministeri per a la Transició Ecològica està mostrant “una total opacitat i secretisme al voltant del projecte Tramuntana” i creu que d’aquesta manera “no pot haver-hi un full de ruta clar cap a la transició energètica, sinó més aviat el contrari, una disbauxa en macroprojectes per a veure qui s’emporta més diners dels fons Next Generation”.

Massagué afirma que “això ens referma la idea que, abans de tirar endavant macroprojectes com el Tramuntana, cal veure’n primer la viabilitat i parlar amb el territori”.