Joan Escribà va arribar a la comarca fa trenta anys, venint a passar temporades al Bulli de Roses i tenia molta il·lusió per obrir un negoci a Empuriabrava. Llavors va agafar l’antic celler de la marina. A la planta baixa, hi tenen el restaurant; a la planta primera, un bean to bar –de la fava a la barra; a la teulada, han muntat un hidropònig, on conreen els enciams per als clients.

Enmig de tot plegat, els ha vingut una etapa complicada com aquesta. Com s’ha viscut a Empuriabrava?

No ha estat fàcil. Pel confinament perimetral, vam haver de tancar, tot i que no volíem, però ens vam veure obligats a tancar el negoci i hem reobert ara, l’1 de maig.

Ha estat diferent, aquesta nova etapa?

Sí, ens ho agafem amb més il·lusió, perquè la gent ja té menys por. Les vacunes donen confiança.

Aquests primers dies, de quina manera ha respost el client?

De molt bona manera. Estem molt agraïts. En aquesta quinzena, ens ha vingut a visitar tothom. Tornar-nos a veure és una il·lusió molt maca.

Els ha fet replantejar alguna cosa aquest període de confinament?

Hem aprofitat per muntar tot el projecte de la xocolateria, el bean to bar. Nosaltres no ens hem aturat, sinó que hem continuat treballant, fent els deures per poder reobrir com Déu mana. Ara ho tenim tot obert, com era l’objectiu. Dins l’àmbit laboral, ara venen problemes de selecció de personal, ja que hi ha molta gent amb ERTO. Nosaltres anem al màxim i mirem molt el personal, ja que volem vetllar per les necessitats del client.

Què és el que recordarà més d’aquest període que han viscut?

Sobretot, les dificultats. La pandèmia, als caps pensants de les empreses, no ha deixat aturar-nos. Hem hagut d’estar preparant la nova situació. Aquest ha estat un any esgotador. Qui no hagi fet els deures, li costarà aixecar la persiana. Des del minut zero, hem estat buscant solucions.

Com veu el panorama, ara?

Molt positiu. El pitjor ja ha passat. Ja es comença a obrir fronteres i farem més quan arribi la normalitat. Tot i que hem de tenir clar que com abans no serà. Trigarà uns tres anyets, però s’ha de tenir tot molt estudiat. Aquest any, es treballarà molt més que l’estiu passat.