Brot amb 36 positius de coronavirus, 34 dels quals interns, a la presó del Puig de les Basses de Figueres. Ho ha denunciat el sindicat CSIF i ho ha confirmat el Departament de Justícia. Segons el sindicat, la situació ha obligat a confinar tots els presos del mòdul 6 a les seves cel•les i atribueix els contagis al fet de no obligar els interns a fer quarantena després de gaudir de permisos penitenciaris, "tal i com es feia inicialment". Justícia, en canvi, creu que l'origen del brot no estaria relacionat amb cap permís i que s'hauria produït a nivell intern.

De fet, fonts del Departament remarquen que cap dels primers casos detectats havia gaudit d'un permís.També destaquen que el 71% dels interns de la presó de Figueres i prop del 80% dels seus funcionaris estan vacunats i que, en aquests casos, els protocols sanitaris estableixen que no s'han de fer quarantenes ni tampoc proves de forma habitual. Els primers casos es van diagnosticar, segons el sindicat, el 15 de maig amb quatre positius entre els interns. Un cop fetes les proves PCR als interns amb qui compartien mòdul, van aflorar 30 nous positius. A aquestes xifres, s'hi ha d'afegir dos treballadors penitenciaris positius i set més en quarantena per contacte estret. Segons Justícia, els positius estan sense simptomatologia o amb símptomes molt lleus. El CSIF reclama a Serveis Penitenciaris que continuï aplicant les mesures de prevenció i seguretat per impedir la propagació de la pandèmia, que "encara no s'ha acabat", i recorda "l'obligatorietat que tenen pel que fa a la protecció de reclusos i treballadors".